Sturmböen an Schleswig-Holsteins Küste erwartet

Das Wasser der Nordsee schlägt über die Strandpromenade von Westerland. Foto: Bodo Marks/dpa/Archivbild

Hamburg/Kiel (dpa/lno) – In Hamburg und Schleswig-Holstein ist am Donnerstag mit windigem Schauerwetter zu rechnen. Der Vormittag startet wechselnd bewölkt, an der Küste kommt es am Mittag zu schweren Sturmböen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstagmorgen mitteilte. Die Temperaturen steigen auf bis zu 11 Grad.

In der Nacht zu Freitag nehme der Wind ab, es bleibe wechselnd bewölkt und regnerisch. Die Temperaturen sinken auf 3 Grad. Vereinzelt könne es auch zu leichtem Bodenfrost kommen. Im Laufe des Tages beruhigt sich der Wind nach Angaben des DWD weiter. Bei einem Wechsel aus Schauern und Wolken steigen die Temperaturen auf maximal 7 Grad.

