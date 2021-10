Sturm trifft Niedersachsen mit bis zu 90 Stundenkilometern

Starkregen, Hagel und starke Sturmböen ziehen während des Sturmtiefs «Ignatz» über einen Feld mit Birken in der Region Hannover hinweg. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Goslar (dpa/lni) – Der erste kräftigere Herbststurm hat Niedersachsen und Bremen mit teils schweren Sturmböen erreicht. Vor allem im Harz seien bereits reihenweise Bäume umgeknickt, einige fielen auf Straßen, sagte Friedhart Knolle vom Nationalpark Harz am Donnerstagvormittag. «Jetzt in den Wald zu gehen, ist absolut unverantwortlich. Auch wenn der Sturm abgeflaut ist, dann können Bäume noch jederzeit umfallen», warnte Knolle. Berichte über Verletzte oder größere Schäden gab es zunächst nicht.

Auf der Nordseeinsel Spiekeroog und in Hameln (Landkreis Hameln-Pyrmont) registrierte der Deutsche Wetterdienst die bislang höchsten Windgeschwindigkeiten in Niedersachsen am Donnerstagmorgen von rund 90 Stundenkilometern. Im Harz, etwa in Braunlage wurden Böen mit 85 Stundenkilometern gemessen. Auf dem höchsten Berg Norddeutschlands, dem Brocken in Sachsen-Anhalt, erreichte der Sturm sogar Orkanstärke. Dort wurden am Donnerstagmorgen Böen mit bis zu 147 Stundenkilometern gemessen.

Auf dem Brocken sei die Lage bereits am Mittwoch dramatisch gewesen, sagte Knolle. Besonders Touristen seien unverantwortlich gewesen. Bilder vom Gipfel zeigten demnach Kinder, die dort herumwirbelten und sich nicht mehr hätten halten können sowie Erwachsene mit Kinderwagen. «Das ist absolut unverantwortlich. Sowas kann schnell zu Toten führen», sagte Knolle.

Laut Wetterdienst muss noch mindestens bis zum Donnerstagabend im Binnenland mit teils schweren Sturmböen gerechnet werden. «Das Hauptsturmfeld ist nun schon nach Osten abgezogen, Richtung Mecklenburg-Vorpommern und Ostsee raus. Es bleibt aber stürmisch», sagte DWD-Meteorologe Karsten Kürbis. Für die Nordsee werde der Sturm am Freitag noch einmal zunehmen. «Da erwarten wir morgen erst den Höhepunkt des Windes.» Für den Herbststurm seien insgesamt mehrere Tiefdruckgebiete verantwortlich. Mittlerweile habe Sturmtief «Hendrik» das Sturmtief «Ignatz» abgelöst, sagte Kürbis.

