Stundenlange Sperrung auf der A1 nach Unfall mit Sattelzug

Emstek (dpa/lni) – Auf der Autobahn 1 in Richtung Hamburg sind wegen eines Unfalls mit einem Sattelzug am Dreieck Ahlhorner Heide zwei Fahrstreifen bis in den Donnerstagmorgen gesperrt worden. Der 48-jährige Fahrer kam am Mittwochabend aufgrund von gesundheitlichen Problemen bei Emstek (Landkreis Cloppenburg) von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilte. Der mit 15 Tonnen Blumen beladene Laster kippte um, laut Polizei entstand ein Sachschaden von 100.000 Euro.

Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Sattelzug befreien und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Bergung des auf der Seite liegenden Lasters gestaltete sich nach Angaben der Polizei schwierig, erst am Donnerstagmorgen konnten die gesperrten Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Einen Rückstau gab es laut Polizei während der Bergungsarbeiten aber nicht.

