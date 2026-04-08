Stütze für Bremens ältesten Baum

Bremen (dpa/lni) –

Der älteste Baum in Bremen hat ein eigens konstruiertes Stützgerüst erhalten. So solle seine Standfestigkeit gesichert werden, wie ein Sprecher der Bremischen Evangelischen Kirche sagte. Zuletzt haben die Trockenheit und auch ein Gewittersturm die Linde stark beschädigt. Dennoch sei der Baum immer noch «sehr lebendig», sagte der Sprecher. Die Konstruktion soll den Baum nun gegen weitere Schäden schützen.

Das Alter der Linde auf dem Friedhof vor der evangelischen Kirche im Stadtteil Horn wird auf rund 900 Jahre geschätzt. Die Linde ist damit auch einer der ältesten Bäume Norddeutschlands. Holländische Bauern, die zu Anfang des 12. Jahrhunderts das Gebiet besiedelten, hatten den Baum gepflanzt.

Die Kirchengemeinde Horn habe zusammen mit der Bremischen Evangelischen Kirche alles daran gesetzt, den Baum zu erhalten, erklärte der Sprecher. Dabei gehe es auch um den Schutz der Besucher des Friedhofs.