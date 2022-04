Stürmisches Wetter und Regen im Norden

Ein Spaziergänger geht bei Regen und Wind an einem Strand entlang. Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) –

Stürmische Böen aus West und Südwest stehen den Menschen am Montag in Schleswig-Holstein und Hamburg bevor. An der Nordsee können Windgeschwindigkeiten von bis zu 110 Kilometern pro Stunde erreicht werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Dazu gibt es verbreitet Regen und Temperaturen zwischen sieben und neun Grad.

Erst gegen Abend lassen Sturm und Regen langsam nach. In der Nacht zum Dienstag soll es nach der DWD-Prognose bei Tiefstwerten um vier Grad etwas auflockern.