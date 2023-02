Stürmisches Wetter in Niedersachsen und Bremen am Freitag

Hannover/Bremen (dpa/lni) –

In Niedersachsen und Bremen wird es am Freitag stürmisch. Nach Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) werden ab dem Vormittag Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten zwischen 60 und 80 Stundenkilometern erwartet. Zum Nachmittag soll der Wind noch etwas zunehmen, an der Küste und in exponierten Lagen im Bergland sind örtlich schwere Sturmböen um 90 Stundenkilometer möglich. Abends soll der Wind schwächer werden.

Am Samstagmorgen und im weiteren Tagesverlauf ist es bedeckt und regnerisch, später sind Auflockerungen und Schauer möglich. Die Temperaturen sind mild, mit Höchstwerten bis zu zwölf Grad. Am Wochenende bleibt es zunächst stark bewölkt und regnerisch. Am Sonntag lockert es im Tagesverlauf auf und es wird heiter.