Stürmisches Wetter beeinträchtigt Nahverkehr in Hamburg

Hamburg (dpa/lno) – Das stürmische Wetter hat in Hamburg am Wochenende bei U-Bahn und S-Bahn mehrmals den Fahrbetrieb gestört. Insgesamt drei Mal mussten Streckenabschnitte aufgrund von umgestürzten Bäumen gesperrt und ein Schienenersatzverkehr eingerichtet werden. Am Sonntagmorgen sorgte ein umgestürzter Baum auf der S-Bahn-Linie 1 für eine Sperrung zwischen den Haltestellen Wedel und Blankenese. Nach Angaben eines Bahnsprechers waren die Schienen nach rund einer Stunde freigeräumt, und der Betrieb konnte wieder aufgenommen werden.

Am Samstag musste die U-Bahn-Linie 1 auf gleich zwei Streckenabschnitten zwischenzeitlich gesperrt werden. Auch hier waren in beiden Fällen Bäume auf die Gleise gestürzt. Zuerst wurde die U1 am Nachmittag für eine Stunde zwischen den Haltestellen Volksdorf und Ohlstedt gesperrt. Nachdem die Sperrung aufgehoben war, musste der Betrieb auf der Linie 1 am Abend erneut unterbrochen werden. Zwischen den Haltestellen Schmalenbeck und Großhansdorf war ein weiterer Baum auf die Gleise gefallen. In diesem Fall zog sich die Sperrung jedoch über die gesamte Nacht hin. Nach Angaben eines Sprechers der Hochbahn war eine Stromschiene beschädigt worden, die repariert werden musste.

Am Sonntagmorgen waren die Arbeiten an der Strecke abgeschlossen, und der Regelbetrieb der U1 konnte wieder aufgenommen werden.

