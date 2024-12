Stürmisches Silvesterwetter bringt Einschränkungen

Sylt/Helgoland (dpa/lno) –

An raues Wetter zum Jahreswechsel sind die Schleswig-Holsteiner gewöhnt. Nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes müssen sich vor allem Menschen an der Küste auf eine stürmische Silvesternacht einstellen. Auf Sylt fällt nach Angaben des Tourismus Service deswegen aus Sicherheitsgründen die Open-Air-Party auf der Strandpromenade von Westerland aus. Mehrere Medien berichteten. Gleiches gilt für den Silvesterlauf.

Auf Helgoland sagte der Tourismus-Service das Feuerwerk ab. Die Schiffsverbindungen der Reederei Cassen Eils von Cuxhaven nach Helgoland und andersherum fallen am Silvester- und Neujahrstag aus.

Auch an den ersten Tagen des neuen Jahres müssen Einheimische und Urlauber in Schleswig-Holstein mit Regen und stürmischem Wind rechnen. Teilweise kann der Niederschlag auch als Schneeregen oder Schnee herunterkommen. In den Nächten zu Donnerstag und Freitag kann es auf den Straßen glatt werden.