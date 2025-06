Stürmisches Pfingstwochenende im Norden

Kiel/Hamburg/Schwerin (dpa/lno) –

Das Pfingstwochenende bringt in Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern unbeständiges Wetter mit Schauern, Gewittern und teils stürmischem Wind. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, ist am Samstag mit wechselnder bis starker Bewölkung sowie vereinzelt mit Gewittern zu rechnen, örtlich auch mit Starkregen und Hagel. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 16 und 21 Grad.

Am Sonntag, dem Pfingstsonntag, bleibt es vielerorts stark bewölkt. Es kommt erneut zu Schauern und örtlich zu kräftigen Gewittern. Die Temperaturen erreichen zwischen 14 Grad auf den Nordseeinseln und bis zu 19 Grad im Binnenland. In Böen kann der Wind stark bis stürmisch werden, vor allem an den Küsten.

Auch am Pfingstmontag bleibt es nach Angaben des DWD wechselhaft mit Schauern und einzelnen Gewittern. Bei kühlen 15 bis 18 Grad weht weiterhin ein frischer bis starker Wind, vor allem an der Ostseeküste kann es noch stürmische Böen geben. Erst am Abend beruhigt sich das Wetter langsam wieder.