Stürmischer Wochenstart – erst ab Donnerstag ruhiger

Hamburg/Kiel (dpa/lno) –

Im Norden startet die neue Woche mit unbeständigem und windigem Wetter. Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge zeigt sich der Himmel am Montag meist wolkenverhangen, zwischendurch lockert es aber gelegentlich etwas auf. Während es am Vormittag noch vereinzelt Schauer gibt, bleibt es tagsüber überwiegend trocken.

Am Abend ziehen dann neue Regenwolken von der Nordsee her auf. Die Temperaturen steigen auf bis zu 23 Grad in Hamburg, auf den Inseln bleibt es etwas kühler bei rund 20 Grad. Der Wind weht zunächst nur schwach bis mäßig, nimmt an der Küste aber spürbar zu – hier sind zum Abend hin auch erste Sturmböen möglich.

In der Nacht auf Dienstag breiten sich Regenfälle weiter aus. Später folgt im Nordwesten wechselhaftes Wetter mit einzelnen Gewittern. Der Wind frischt weiter auf und erreicht an der Küste Sturmstärke. Die Tiefstwerte liegen zwischen 14 und 16 Grad.

Wechselhafter Dienstag

Auch der Dienstag bleibt wechselhaft. Immer wieder ziehen Schauer durch, stellenweise sind auch kurze Gewitter dabei. Der Wind weht kräftig und erreicht laut DWD vor allem an der Nordsee in Böen Sturmstärke. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 19 Grad im Norden Schleswig-Holsteins und bis zu 21 Grad im Raum Hamburg.

In der Nacht zum Mittwoch bleibt es unruhig mit weiteren Schauern und örtlichen Gewittern. Im Binnenland lässt der Wind etwas nach, an der Küste bleibt er stürmisch. Die Temperaturen gehen auf etwa 11 bis 14 Grad zurück.

Ab Mittwoch erste Wetterberuhigungen

Am Mittwoch lassen die Schauer im Laufe des Nachmittags nach, es zeigen sich wieder größere Auflockerungen. Die Temperaturen erreichen bis zu 21 Grad in Hamburg. Der Wind bleibt stark, an der Küste treten weiterhin Sturmböen auf. In der Nacht zum Donnerstag beruhigt sich das Wetter allmählich. Die Temperaturen sinken im Landesinneren auf 13 bis 10 Grad, auf den Inseln bleibt es mit rund 15 Grad milder. Der Wind lässt langsam nach.

Der Donnerstag beginnt deutlich ruhiger. Bei einem Mix aus Sonne und dichteren Wolken bleibt es weitgehend trocken. Mit bis zu 24 Grad in Hamburg und rund 21 Grad auf Sylt wird es wieder etwas wärmer. Der Wind weht schwächer und nur an der Küste noch spürbar frisch.