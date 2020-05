Stürmischer Wochenausklang in Hamburg und Schleswig-Holstein

Ein Gewitter kommt über der Kieler Förde auf. Foto: Frank Molter/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Das sommerliche Wochenende verabschiedet sich in Hamburg und Schleswig-Holstein mit Sturmböen. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) sorgt der auffrischende Wind am Montag für einen kühlen Start in die Woche.

Die Temperaturen können am Sonntag zwischen Hamburg und Lübeck auf bis zu 24 Grad ansteigen. Der DWD rechnet ab Mittag allerdings mit auffrischendem Nordwind, der kältere Polarluft mitbringe. Die Sturmböen würden an der Ostsee bis zu 65 km/h erreichen, an der Nordsee bis zu 80 km/h.

Auch in der Nacht zum Montag lasse der Wind nicht nach. Bei Tiefstwerten zwischen drei und sechs Grad seien Schauer, anfangs auch Gewitter zu erwarten. Im Binnenland ist es deutlich kühler als an den Tagen zuvor: maximal neun bis zwölf Grad.

Wettervorhersage Deutscher Wetterdienst