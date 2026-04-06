Stürmischer Wind lässt nach Ostern nach

Hamburg/ Kiel (dpa/lno) –

Nach stürmischen Ostertagen nimmt der Wind in der kommenden Woche wieder ab, bevor er am Donnerstag erneut aufwallt. Während am Ostermontag verbreitet bei 9 bis 12 Grad mäßiger Wind herrscht, kommt es an den Küsten zu teils starkem West- bis Nordwestwind, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Auch einzelne Sturmböen seien nicht ausgeschlossen. Der Seewetterdienst Hamburg spricht eine amtliche Starkwindwarnung aus für den Bereich zwischen Flensburg und Fehmarn. Dort kommt es zu Böen der Stärke 9 von 12 auf der Beaufort-Skala.

Zunächst nachlassender Wind, etwas Sonne und Regen erwartet

In der Nacht zu Dienstag bleibt es an der Ostsee weiter böig, der Wind lässt aber langsam nach. Es werden Tiefstwerte um 5 Grad auf den Inseln und 0 Grad in Hamburg erreicht. Der Dienstag wird dann freundlich bei 9 bis 15 Grad. An den Küsten herrscht nur noch ein teils mäßiger Nordwind. Nachts fallen die Temperaturen auf bis zu minus 3 Grad.

Am Mittwoch kommt in Schleswig-Holstein die Sonne raus. In Hamburg werden bis zu 17 Grad erreicht, ansonsten werden 11 Grad erwartet. In der Nacht zu Donnerstag fallen die Temperaturen nicht mehr ganz so tief auf 5 bis 2 Grad. Es kommt ein schwacher bis mäßiger, auf den Nordseeinseln zunehmend starker Ost- bis Südostwind hinzu.

Auch der Donnerstag startet heiter, im Verlauf des Tages kommt es jedoch zu Regen, der bis in die Nacht anhält. Die Temperaturen bleiben wie am Vortag. An den Küsten herrscht starker und in Böen teils stürmischer Südostwind.