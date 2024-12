Stürmische Silvesternacht im Norden erwartet

Zu Silvester werden am Hamburger Hafen wie jedes Jahr zahlreiche Menschen erwartet. (Symbolbild) Christian Charisius/dpa

Hamburg/Kiel (dpa/lno) –

Die neue Woche startet im Norden windig und trüb. Im Tagesverlauf bleibt es überwiegend bedeckt, zeitweise ist mit leichtem Sprühregen zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von sieben bis acht Grad. Es weht ein mäßig bis frischer Südwestwind, an den Küsten gibt es oft starken Wind mit Sturmböen.

In der Nacht zum Dienstag bleibt es ebenfalls meist wolkenverhangen. Vor allem im Norden fällt gelegentlich leichter Regen oder Sprühregen. Die Temperaturen gehen laut DWD minimal auf sechs bis sieben Grad zurück. Der Südwestwind bleibt frisch bis stark, an den Küsten werden zeitweise Sturmböen erwartet.

Stürmisches Silvesterwetter – Vorsicht bei Feuerwerk

Am letzten Tag des Jahres wird es vor allem gegen Abend ungemütlich – von Norden her breitet sich Regen aus. Die Temperaturen steigen auf Höchstwerte von sieben bis neun Grad. In der Silvesternacht erwartet die Menschen im Norden nicht nur anhaltender Regen, sondern auch stürmisches Wetter.

Beim Zünden von Feuerwerk ist daher Vorsicht geboten, wie ein Meteorologe der Deutschen Presse-Agentur sagte. Stehe man beispielsweise auf einem freien Feld, könnten die Raketen abgelenkt werden und Brände oder Verletzungen verursachen. Auch zwischen Hochhäusern könne dies durch einen sogenannten Kanalisierungseffekt passieren. Im Binnenland werden laut DWD Böen von bis zu 65 Kilometer pro Stunde prognostiziert, an den Küsten wird mit Windspitzen bis 80 Kilometer pro Stunde gerechnet.