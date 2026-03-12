Stürmische Böen und milde Temperaturen im Norden erwartet

Hamburg/Kiel/Schwerin (dpa/lno) –

Die nächsten Tage werden im Norden wechselhaft bei milden Temperaturen. An der Küste kann es stürmisch werden. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, bleibt es im Norden am Donnerstag bei einzelnen Wolken trocken, in Mecklenburg-Vorpommern scheint sogar die Sonne. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen neun und 15 Grad. An der Nordsee können stürmische Böen und einzelne Sturmböen auftreten.

In der Nacht zum Freitag muss in Nordfriesland mit starker Bewölkung und stellenweise Regen gerechnet werden. In den weiteren Regionen bleibt es trocken. Die Minimalwerte liegen bei sieben Grad in Hamburg und Schleswig-Holstein sowie zwischen sechs und drei Grad in Mecklenburg-Vorpommern. An der Küste muss mit Windböen gerechnet werden, an der Nordsee besteht die Gefahr von Sturmböen.

Am Freitag lockert es im Südosten Schleswig-Holsteins und in Mecklenburg-Vorpommern anfangs auf, ansonsten bewölkt es sich stark und Regen breitet sich aus. Die Höchstwerte liegen zwischen neun und zwölf Grad in Hamburg und Schleswig-Holstein. In Mecklenburg-Vorpommern werden Temperaturen von bis zu 16 Grad erwartet. An der Nordsee ist weiterhin mit stürmischen Windböen zu rechnen.

In der Nacht zum Samstag zieht der Regen ab und es lockert im Nordwesten auf. Der Samstag zeigt sich jedoch mit vielen Wolken, Regenschauern und vereinzelten Gewittern. Die Maximaltemperaturen liegen zwischen sieben und zehn Grad.