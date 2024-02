Stürmisch: Das Wetter für Hamburg und Schleswig-Holstein

Offenbach (dpa/lno) –

Der Mittwoch beginnt in Hamburg und Schleswig-Holstein mit starkem Wind – auf den Nordfriesischen Inseln, auf Fehmarn und in der Nähe von Schauern auch mit stürmischen Böen. Aber die Winde lassen nach, die Wolkendecke kann am Nachmittag zeitweise auflockern und die Sonne zeigt sich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Höchstwerte erreichen vier Grad auf Fehmarn, sechs Grad in Flensburg und bis zu acht Grad in Hamburg.

In der Nacht zum Donnerstag kommen von Nordwesten her Regen- und Schneeschauer auf. Leichter Frost mit bis zu minus zwei Grad ist möglich, ausgenommen sind die Inseln. Achtung: Glättegefahr.

Am Donnerstag nimmt über den Tag die Bewölkung zu und am Abend beginnt es, zu regnen. Anfangs ist auch Schneefall und dadurch Glätte möglich. Die Höchstwerte liegen bei plus vier Grad.