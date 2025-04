Studium Generale widmet sich dem Thema Frieden

Lübeck (dpa/lno) –

Die Vortragsreihe Studium Generale der Uni Lübeck widmet sich in diesem Sommersemester dem Thema Frieden aus der Sicht von Philosophie und Wissenschaft. In den sieben Vorlesungen fragen Wissenschaftler verschiedener Fachrichtungen nach den Bedingungen und Strukturen von Frieden in der Gegenwart. Außerdem sollen vor dem Hintergrund aktueller Konflikte Modelle und Möglichkeiten von verschiedenen Formen des Friedens diskutiert werden.

Den Anfang macht am 16. April um 19.15 Uhr der Leiter des Forschungsbereichs Rüstungskontrolle und Neue Technologien an der Uni Hamburg, Ulrich Kühn. Die Vorträge finden jeweils mittwochs um 19.15 Uhr im Hörsaal des Instituts für Medizingeschichte und Wissenschaftsforschung statt. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.