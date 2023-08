Studie: Wenige Frauen in Führungspositionen

Eine Frau steht an ihrem Arbeitsplatz in einem Hochhaus am Fenster. Hannes P. Albert/dpa

Hannover (dpa/lni) –

Frauen sind in Führungspositionen in Niedersachsen nach wie vor klar in der Minderheit. Zu diesem Ergebnis kommt eine am Montag veröffentlichte Studie der Initiative Frauen in die Aufsichtsräte im Auftrag des Gleichstellungsministeriums. Demnach liegt der Frauenanteil in den Aufsichtsgremien der 103 größten niedersächsischen Unternehmen bei 27,5 Prozent. Der Wert blieb damit fast unverändert zum Vorjahr (26,7 Prozent). Bei den Top-Managementpositionen ist der Frauenanteil mit 20,3 Prozent (Vorjahr: 18,6 Prozent) noch niedriger. In 7 der 103 Unternehmen sind Frauen im Aufsichtsrat oder Top-Management überhaupt nicht vertreten.

«Unser langfristiges Ziel muss die ausgewogene Besetzung von Führungsgremien sein», sagte Gleichstellungsminister Andreas Philippi (SPD). «Lösungsansätze sehe ich beispielsweise beim Ausbau von Führen in Teilzeit. Außerdem bedarf es zwingend transparenter Personalauswahlverfahren.» Der Minister vertrat die Ansicht, angesichts des Fachkräftemangels sollten die Unternehmen ein Interesse daran haben, Frauen den Weg in Führungspositionen zu ebnen.