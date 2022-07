Studie: Viele Unternehmer im Norden noch ohne Nachfolger

Kiel (dpa/lno) –

Viele ältere Unternehmer in Hamburg und Schleswig-Holstein haben einer Studie zufolge ihre Nachfolge noch nicht geregelt. In den kommenden zehn Jahren müsse gut die Hälfte der Unternehmen den Betrieb aus Altersgründen übergeben, berichteten die «Kieler Nachrichten» am Samstag unter Berufung auf eine Studie der Kieler Unternehmensberatung HWB.

Jedes vierte Unternehmen in Hamburg und Schleswig-Holstein hat demnach seine Nachfolge noch nicht geregelt. Fänden diese Unternehmen keine Lösung, könnten bis zu 280 000 Arbeitsplätze vor allem im Mittelstand in Gefahr sein, sagte HWB-Geschäftsführer Hartmut Winkelmann der Zeitung.

In den Blick genommen wurden für die Studie 26 500 Unternehmen in beiden Bundesländern mit einem Umsatz von einer bis 250 Millionen Euro im Jahr, deren Gesellschafter bis 2032 das rentenfähige Alter erreichen.