Studie: Innovationsförderung zahlt sich aus

Hamburg (dpa/lno) –

Die Innovationsförderung der Stadt Hamburg zahlt sich einer Studie zufolge aus. So investierten Unternehmen für jeden Euro, der aus Steuermitteln zur Förderung ausgegeben wurde, weitere 1,76 Euro am Standort Hamburg, wie es in einer Untersuchung der Gesellschaft für Finanz- und Regionalanalysen (GEFRA) heißt. Die Analyse basiere auf Förderdaten aus den Jahren 2013 bis 2022, ergänzt durch Befragungen von Geförderten sowie Expertengespräche.

Studie: Mit einem Fördereuro 1,76 Euro Investitionen ausgelöst

In dieser Zeit bewilligte die Hamburgische Investitions- und Förderbank (IFB) den Angaben zufolge Fördermittel in Höhe von 113,3 Millionen Euro an Start-ups und bestehende Unternehmen, die wiederum Investitionen in Höhe von insgesamt 312,8 Millionen Euro auslösten. Dabei seien mehr als 3.000 Arbeitsplätze entstanden. Der Umsatz der geförderten Start-ups und Unternehmen sei pro Jahr um rund 184 Millionen Euro gestiegen.

Die Unternehmen hätten sich durchweg positiv über die Förderprozesse geäußert. Besonders geschätzt worden sei die Kombination aus Zuschüssen und Beteiligungen. Mitnahmeeffekte seien kaum festgestellt worden. Die Analyse geht davon aus, dass bis 2040 durch die Förderung ein kumulierter Zuwachs der Bruttowertschöpfung von 464,6 Millionen Euro entsteht, was einem Mehrwert von 4,10 Euro je eingesetztem Fördereuro entspreche.

Leonhard: Langfristiges Engagement und Kontinuität notwendig

«In der Innovationsförderung vereinen wir kaufmännische Vernunft und den Mut, Neues zu entwickeln», sagte Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD). Um eine gute Ausgangslage für die Wirtschaft zu erhalten, seien langfristiges Engagement und Kontinuität in der Innovationsförderung nötig. «Gleichzeitig gilt es, mit den verfügbaren Mitteln verantwortlich umzugehen.»

IFB-Chef Ralf Sommer sagte: «Die Förderung hat sich als echtes Erfolgsmodell erwiesen, mit dem wir viele Förderlücken für Start-ups und innovative Unternehmen schließen und zusätzliche private Investitionen erfolgreich aktivieren konnten.» Er freue sich, dass die Bürgerschaft mit dem Beschluss über den Haushalt 2025/26 nun die in den Folgejahren notwendigen Mittel bereitstelle.