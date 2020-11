Studie: Bremerhaven bleibt bei Überschuldung Schlusslicht

Bremerhaven/Neuss (dpa/lni) – Bremerhaven ist nach einer Studie bundesweit weiter die Stadt mit der höchsten Überschuldungsquote. In der zum Bundesland Bremen gehörenden Kommune sind rund 21,8 Prozent der Erwachsenen überschuldet, wie der am Dienstag vorgelegte Schuldneratlas Deutschland 2020 der Wirtschaftsauskunftei Creditreform zeigt. Im Vergleich zu 2019 ist das eine Zunahme von 0,11 Prozentpunkten. Die rund 110 000 Einwohner zählenden Stadt rangiert damit – wie in den Vorjahren – auf dem letzten Platz der 401 Kreise und kreisfreien Städte.

Im Länderranking bleibt Bremen wie in den Vorjahren Schlusslicht mit einer Quote von fast 14 Prozent. Niedersachsen landet mit rund 10,2 Prozent auf Rang acht. Eine Überschuldung liegt laut der Studie vor, wenn ein Schuldner seine Verpflichtungen «mit hoher Wahrscheinlichkeit» über einen längeren Zeitraum nicht begleichen und er seinen Lebensunterhalt weder mit eigenem, noch mit Kreditvermögen bestreiten kann. «Oder kurz: Die zu leistenden Gesamtausgaben sind höher als die Einnahmen.»

Bundesweit ging die Quote zum zweiten Mal in Folge zurück. «Der vermeintlich positive Befund ist allerdings kein Zeichen der Entspannung», warnte Patrik-Ludwig Hantzsch, Leiter der Wirtschaftsforschung bei Creditreform. Für ganz Deutschland weist die Studie für die 69,4 Millionen Menschen über 18 Jahre eine Überschuldungsquote von 9,87 Prozent (6,85 Millionen) aus. Im vergangenen Jahr waren es 10,00 Prozent. Hauptüberschuldungsgründe sind den Angaben zufolge Arbeitslosigkeit gefolgt von Trennung, Scheidung und Tod sowie Erkrankung, Sucht und Unfall.