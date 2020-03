Studie: 2028 fehlen an Grundschulen Hunderte Musiklehrer

Kiel (dpa/lno) – An Schleswig-Holsteins Grundschulen werden einer Studie zufolge in den kommenden Jahren Hunderte Musikfachlehrer fehlen. Schon jetzt werde Musik zu mehr als 40 Prozent fachfremd unterrichtet, wie aus der am Mittwoch veröffentlichten Untersuchung der Bertelsmann Stiftung, des Deutschen Musikrates und der Landesmusikräte-Konferenz hervorgeht. Den Zahlen zufolge gab es im Schuljahr 2018/2019 an den Grundschulen im Norden geschätzt etwa 752 Musiklehrkräfte.

Musik nimmt in Schleswig-Holstein curricular nach Ansicht der Autoren einen vergleichsweise geringen Stellenwert ein. Allerdings nutzten die Schulen Spielräume, um dem Musikunterricht einen höheren Stellenwert zu geben. Dies gelinge aber bereits jetzt nur, wenn der Unterricht fachfremd gegeben werde.

Laut Studie gibt es an 378 der 535 Grundschulen im Land (ohne Waldorfschulen) mindestens eine Lehrkraft für Musik. An 29,3 Prozent der Schulen – die von 21,2 Prozent aller Kinder besucht werden – gibt es keine Musiklehrer. «Folglich wird allein schon aufgrund fehlender Musiklehrkräfte an vielen Schulen ein erheblicher Anteil des Musikunterrichts fachfremd erteilt», heißt es.

Für das Jahr 2028 gehen die Autoren der Studie davon aus, dass dann nur noch 613 Musikfachlehrer für den Musikunterricht an allen Grundschulen im Land zur Verfügung stehen – bei leicht steigenden Schülerzahlen. 666 weitere Musiklehrer würden dann fehlen, um den gesamten Stundenbedarf an Musik fachgerecht abzudecken. Grund dafür ist unter anderem, dass viele ältere Lehrer in den Ruhestand gehen.

Musik ist der Studie zufolge wichtig für die Persönlichkeitsbildung von Kindern, finde an den Grundschulen bundesweit aber viel zu selten statt. Der Deutsche Musikrat sprach von einem «Weckruf». Werde nicht gegengesteuert, «ist die musikalische Bildung an Grundschulen bald Vergangenheit», warnte Generalsekretär Christian Höppner laut Mitteilung. Sie sei aber wichtiger Baustein für die Bildung der Persönlichkeit von Heranwachsenden und gehöre zu den elementaren Kulturtechniken.