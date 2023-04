Studenten an Projekt für Wismut-Erinnerungsort beteiligt

Ronneburg (dpa) –

Für das Erbe des einstigen Uranproduzenten und späteren Bergbausanierers Wismut in Ostthüringen soll künftig ein neuer Präsentationsort entstehen. Die Ideen zu dem geplanten Wismut-Erbe-Haus in der «Neuen Landschaft Ronneburg» sollen in einem einjährigen Forschungsprojekt von Studenten der Technischen Hochschule Lübeck entwickelt werden, wie die Wismut Stiftung mitteilte. Zum Auftakt am Freitag reisten dafür 25 Architekturstudenten nach Ronneburg.

Sie sollen Konzepte für einen konkreten Standort in dem im Zuge der Bundesgartenschau 2007 entstandenen Landschaftspark erstellen. Außerdem werden sie den Angaben nach einen architektonischen Entwurf für das Gebäude und Vorschläge für die inhaltliche Präsentation erstellen. Für den Erinnerungsort bei Ronneburg sind bisher den Angaben zufolge knapp zehn Millionen Euro veranschlagt.

Die Wismut hatte zu DDR-Zeiten im Auftrag der Sowjetunion Uran für Atomwaffen und Kernreaktoren abgebaut – mit wenig Rücksicht auf Umweltschäden und Gesundheit der Menschen. Seit der Wiedervereinigung wurden diese Bergbau-Altlasten in Thüringen und Sachsen saniert.