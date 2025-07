Stromschlag auf Güterwaggon – Jugendlicher verletzt

Hamburg (dpa) –

Ein Jugendlicher ist in Hamburg durch einen Stromschlag auf einem Kesselwagen schwer verletzt worden. Wie die Bundespolizei mitteilte, hatte sich der 15-Jährige mit drei weiteren Jungen im Gleisbereich der Güterumgehungsbahn in Hamburg-Harburg aufgehalten und war am Freitagabend auf den abgestellten Kesselwagen geklettert. Dabei erlitt er durch einen Stromschlag von der Oberleitung schwere Verbrennungen.

Der verletzte Jugendliche konnte sich noch selbstständig zu einer nahegelegenen Straße begeben und bat dort einen Passanten um Hilfe. Rettungskräfte brachten ihn nach der Erstversorgung ins Krankenhaus. Zur Schwere der Verletzungen machte die Polizei keine weiteren Angaben.

Spannung von 15.000 Volt

Die drei anderen Jungen im Alter von 13, 14 und 15 Jahren wurden von der Polizei ermittelt und an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Die Bundespolizei sperrte den Streckenabschnitt ab und leitete eine Nahbereichsfahndung ein, unter anderem mit einem Polizeihubschrauber. Hinweise auf Sachbeschädigungen wie Graffiti gibt es bislang nicht.

Auch die Oberleitung wurde beschädigt. Das betroffene Gleis bleibt vorerst gesperrt. Die Polizei leitete Ordnungswidrigkeitenverfahren ein und warnt eindringlich vor dem lebensgefährlichen Aufenthalt an Bahnanlagen: «Der Aufenthalt im Gleisbereich ist lebensgefährlich und verboten! Die Oberleitungen der Eisenbahn führen eine Spannung von 15.000 Volt.»