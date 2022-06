Stromnetz Hamburg mit hohen Investitionen und weniger Gewinn

Ein Wechselstromzähler zeigt den aktuellen Zählerstand in Kilowattstunden in einem Haushalt an. Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) –

Die Hamburger Stromnetzgesellschaft hat wegen hoher Investitionen bei mehr Umsatz deutlich weniger Gewinn gemacht. Insgesamt seien im vergangenen Jahr mit 928 Millionen Euro knapp 34 Millionen Euro mehr umgesetzt worden als 2020, teilte die städtische Stromnetzgesellschaft am Mittwoch mit. Der an die Stadt abgeführte Gewinn sank dagegen von 92,3 auf nun 52,8 Millionen Euro. Grund sind Investitionen in das Stromnetz in Höhe von rund 273 Millionen Euro – gut 45 Millionen mehr als im Jahr zuvor. Die Stadt hat das Stromnetz nach einem Volksentscheid rückwirkend zum 1. Januar 2014 wieder komplett von dem Versorger Vattenfall übernommen und dafür mehr als 610 Millionen Euro gezahlt. Seither seien an Gewinnen insgesamt gut 344 Millionen Euro an die Stadt geflossen.