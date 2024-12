Stromerzeugung in Schleswig-Holstein leicht rückläufig

Kiel (dpa/lno) –

Die Stromerzeugung in Schleswig-Holstein ist leicht zurückgegangen. Im vergangenen Jahr sind rund 29,7 Millionen Megawattstunden Strom generiert worden, was im Vorjahresvergleich einem leichten Rückgang von 0,2 Prozent entspricht, wie das Statistikamt Nord mit Hauptsitz in Hamburg mitteilte.

Gründe für die Entwicklung nannte die Behörde wie üblich nicht. Für die Erzeugung des Stroms wurden vor allem erneuerbare Energien genutzt: Der Anteil lag bei 88,4 Prozent. Allein auf die Windkraftanlagen an Land entfielen 53,9 Prozent der gesamten Stromerzeugung. Fossile Energieträger wie Erdgas und Kohle machten 10,7 Prozent aus.