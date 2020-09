Stromausfall stoppt S-Bahnen im Citytunnel

Hamburg (dpa/lno) – Ein Stromausfall hat in Hamburg mehrere S-Bahnen im Citytunnel zwischen Hauptbahnhof und Altona zum Stillstand gebracht. Rund 250 Fahrgäste mussten deshalb am Donnerstagabend von der Feuerwehr aus den Waggons befreit werden, wie ein Bahnsprecher am Freitag sagte. «Die Evakuierung lief ruhig und geordnet ab. Es gibt keine Meldungen über Verletzte oder sonstige Probleme.» Die Ursache für den Stromausfall war zunächst unklar. Am Donnerstagabend wurde deshalb der Verkehr über Hamburg-Dammtor umgeleitet. Die betroffenen Fahrgäste mussten übrigens bis zu ihrer Rettung nicht im Dunkeln ausharren. Da es für die S-Bahnen verschiedene Stromsysteme gebe, sei die gesamte Zeit das normale Licht in den Waggons angeschaltet gewesen, so der Sprecher weiter.