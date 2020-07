Stromausfall nach Heuballenbrand in Hamburg-Kirchwerder

Der Schriftzug Feuerwehr steht an einer Jacke eines Feuerwehrmannes. Foto: picture alliance / dpa/Archiv

Hamburg (dpa/lno) – Nach einem Heuwagenbrand in Hamburg-Kirchwerder haben etwa 25 Haushalte am Dienstag keinen Storm gehabt. Um die Feuerwehrleute bei ihrer Arbeit nicht zu gefährden, habe der Stromversorger die Leitung vorsorglich abgestellt, sagte Feuerwehrsprecher Martin Schneider. Zu dem Brand war es laut Schneider am Morgen gekommen, nachdem ein Bauer mit seinem Treckergespann einen Strommast rammte, wodurch dieser beschädigt wurde. Die genaue Brandursache war zunächst unklar. Mehrere Stunden mussten die Retter den Angaben zufolge das Heu nach Brandnestern durchsuchen. Insgesamt waren 40 Einsatzkräfte vor Ort. Zuvor hatte das «Hamburger Abendblatt» berichtet.