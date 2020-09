Stromausfall in über 1100 Hamburger Haushalten

Hamburg (dpa/lno) – In mehr als 1100 Hamburger Haushalten ist am Mittwoch vorübergehend der Strom ausgefallen. Betroffen war nach Angaben von Stromnetz Hamburg vor allem Eppendorf, aber auch Teile von Alsterdorf. Auch in 25 Gewerbebetrieben seien gegen 13.30 Uhr vorübergehend alle Lichter ausgegangen, sagte ein Sprecherin. Eine knappe Dreiviertelstunde später sei alles wieder in Ordnung gewesen. Der Grund für die Störung werde noch geklärt. Möglicherweise habe es sich um einen Kabel- oder Muffenfehler gehandelt.