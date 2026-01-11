Stromausfall in Pflegeheim und 140 Haushalten nach Brand

Hamburg (dpa/lno) –

Im Hamburger Stadtteil Othmarschen hat der Brand eines Stromverteilers in einer Wohneinrichtung für junge Menschen am Sonntagmorgen für einen Stromausfall in der Umgebung gesorgt. 140 Haushalte und ein nahegelegenes Pflegeheim sind von dem Stromausfall auf bislang unbestimmte Zeit betroffen, wie die Polizei mitteilte. Zuvor berichtete das «Hamburger Abendblatt».

Wohneinrichtung nach Brand weiterhin bewohnbar

Der Brand wurde schnell durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr bekämpft und die zwischenzeitlich gesperrte Straße wieder freigegeben. Infolge des Brandes wurde ein leicht verletzter Mensch vor Ort versorgt. Die Wohneinrichtung wurde evakuiert, ist aber weiterhin bewohnbar. Warum das Feuer ausbrach und wie groß der Gesamtschaden ausfällt, ist bislang noch unklar.