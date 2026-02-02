Stromausfall in Neustadt in Holstein

Neustadt (dpa/lno) –

In Neustadt in Holstein (Kreis Ostholstein) ist großflächig der Strom ausgefallen. Betroffen seien Teile des Stadtgebiets, Pelzerhaken und Rettin, heißt es auf der Homepage der örtlichen Stadtwerke. «Die Stadtwerke Neustadt in Holstein arbeiten mit Hochdruck an einer Wiederherstellung der Stromversorgung.» Ein Unternehmenssprecher sagte dem NDR, es seien etwa 8.000 bis 10.000 Menschen betroffen.

Bürgermeister Mirko Spiekermann (parteilos) geht dem Bericht zufolge von einem Fehler im Umspannwerk in Roge aus. Es sei ein Krisenstab einberufen worden, an einer Notunterkunft werde gearbeitet.