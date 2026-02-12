Stromausfall in Lübeck – 5.600 Haushalte betroffen

Lübeck (dpa/lno) –

In Lübeck gibt es wegen einer Störung im Umspannwerk einen Stromausfall im Stadtteil Vorwerk. Es seien rund 5.600 private Haushalte betroffen, zusätzlich auch Fernwärmekunden und einige Betriebe, teilte die Feuerwehr mit. Auch der Busverkehr sei eingeschränkt, da E-Fahrzeuge nicht geladen werden können. Zu den betroffenen Betrieben zählen der Betriebshof der Stadtwerke Lübeck Mobil, die Diakonie Nord-Nordost sowie zwei Heizkraftwerke.

Die Feuerwehr empfiehlt:

Falls möglich, informieren Sie sich in den Medien, zum Beispiel im Lokalradio.

Reduzieren Sie den Stromverbrauch über Akkus und Batterien auf das Nötigste.

Bewahren Sie Ruhe.

Nutzen Sie keine Aufzüge.

Schalten Sie elektrische Geräte aus, um Schäden bei der Wiederversorgung zu vermeiden.

Verwenden Sie Taschenlampen statt Kerzen, um eine Brandgefahr zu vermeiden.

Halten Sie Kühl- und Gefrierschränke möglichst geschlossen.

Die Ursache für die Störung, die gegen 17.30 Uhr aufgetreten sei, werde noch untersucht, hieß es weiter. Wie lange der Strom ausfallen wird, sei noch unklar. «Die Verantwortlichen arbeiten mit Hochdruck daran, die Versorgung so schnell wie möglich wieder herzustellen», schrieb die Feuerwehr.

Anfang Februar: Stromausfall in Neustadt in Holstein

Zum Monatsanfang hatte es in Neustadt in Holstein (Kreis Ostholstein) einen Stromausfall gegeben, von dem mehrere Tausend Menschen betroffen waren. Noch am gleichen Abend konnte die Stromversorgung aber überall wiederhergestellt werden.