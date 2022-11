Stromausfall in Kinderkrankenhaus in Hannover

Hannover (dpa/lni) –

In einem Kinderkrankenhaus in Hannover ist am Montag der Strom ausgefallen. Ursache war nach Angaben einer Feuerwehrsprecherin ein Feuer in einem Trafohäuschen am späten Nachmittag. Am Abend konnte ein Teil des Krankenhauses wieder regulär mit Strom versorgt werden. Andere Bereiche seien über Notstromaggregate und Leitungen der Feuerwehr versorgt worden, hieß es.

Die Kinder wurden von den Pflegerinnen und Pflegern auf den Stationen betreut. Ein Patient musste der Feuerwehrsprecherin zufolge in ein anderes Krankenhaus gebracht werden. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Die Ursache des Stromausfalles werde ermittelt, sagte ein Polizeisprecher. «Wir klopfen alle Möglichkeiten derzeit mit Hochdruck ab.» Vorrang habe aber zunächst die Gefahrenabwehr.