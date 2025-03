Stromausfall bei London – Mehrere Hamburg-Flüge gestrichen

Hamburg/London (dpa) –

Weil in der Nähe des Londoner Flughafens Heathrow aufgrund eines Feuers der Strom ausgefallen ist, mussten auch am Hamburger Flughafen einige Flüge gestrichen werden. So wurden fünf Ankünfte aus und sechs Abflüge nach London abgesagt, wie aus der Internetseite des Airports hervorgeht.

«Zwei Flüge von British Airways nach London sind noch im System und könnten ebenfalls gestrichen werden. Weitere Auswirkungen hat der Stromausfall in Heathrow für uns nicht», sagte eine Flughafen-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Flüge zu anderen Londoner Flughäfen sollten wie geplant starten und landen.

Feuer in Umspannwerk

Heathrow sollte nach eigenen Angaben auf der Plattform X am Freitag aus Sicherheitsgründen bis 23.59 Uhr (Ortszeit) geschlossen bleiben. Grund für den Stromausfall sei ein Brand in einem Umspannwerk, das den Flughafen versorge.