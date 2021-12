Stromausfall am Flughafen: Betrieb kurzzeitig eingestellt

Ein Flugzeug fährt nach seiner Landung über den Hamburger Flughafen. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa) – Wegen eines Stromausfalls im Tower konnten am Samstagmorgen am Flughafen Hamburg für rund eineinhalb Stunden keine Flugzeuge landen oder starten. Durch die technische Störung sei auch die Beleuchtung der Landebahnen ausgefallen, sagte eine Sprecherin des Flughafens. Weil so ein sicherer Flugverkehr nicht möglich war, sei der Betrieb eingestellt worden. Es seien einzelne Flüge gestrichen oder zu anderen Flughäfen wie Hannover und Bremen umgeleitet worden, teilte die Sprecherin weiter mit. Die Auswirkungen hätten sich wegen des geringen Verkehrsaufkommens am Samstagmorgen jedoch in Grenzen gehalten. Wie viele Flüge genau betroffen waren, konnte die Sprecherin zunächst nicht sagen.

