Strom in Lübeck fließt wieder

Lübeck (dpa/lno) –

Der mehrstündige Stromausfall wegen einer Störung im Umspannwerk im Lübecker Stadtteil Vorwerk mit 5.600 betroffenen Haushalten ist behoben. Ab 23.10 Uhr konnte die Versorgung schrittweise wiederhergestellt werden, wie die Stadt mitteilte. Weil die E-Busse über Nacht nicht planmäßig geladen werden konnten, seien am Freitag leichten Einschränkungen im Busverkehr möglich.

Laut Polizei habe es keine nennenswerten Notfälle oder Vorkommnisse gegeben. Gerüchte über eine Plünderung eines Supermarktes in der Schwartauer Landstraße hätten sich demnach nicht bestätigt.

«Technische Defekte sollen nicht vorkommen, können aber nie ganz ausgeschlossen werden», sagte Bürgermeister Jan Lindenau (SPD). Die Notfallpläne von Stadtwerke und Feuerwehr hätten gut funktioniert, hieß es. Betroffen waren unter anderem der Betriebshof der Stadtwerke Lübeck Mobil, die Diakonie Nord-Nordost sowie zwei Heizkraftwerke.