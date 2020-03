Strickfans für großes Zelt in Oldenburg gesucht

Oldenburg (dpa/lni) – Aus 1200 Einzelteilen soll in Oldenburg ein gestricktes Zelt als großes Gemeinschaftswerk entstehen. Alle Strick- oder Häkelfans seien aufgerufen, ein oder mehrere Quadrate von je 15 Zentimeter Kantenlänge beizutragen, teilte die Stadt am Dienstag mit. Die Künstlerin Ute Lennartz-Lembeck habe das Projekt «Das Tipi» angeregt. Weltweit gebe es von New York über Brüssel und Berlin bis Aurich bereits 35 solcher Strickzelte. Hintergrund sei die Urban Knitting Bewegung, eine Form der Streetart, die den öffentlichen Raum durch Stricken verändert. In Oldenburg soll das bunte Zelt ab Mitte Juni für verschiedene Kulturveranstaltungen genutzt werden.

