Streunender Luchs eingefangen: Falle lockt mit Hack

Braunlage (dpa/lni) –

Ein seit Tagen in Braunlage streunender junger Luchs ist eingefangen worden. Wie die Polizeiinspektion in Goslar mitteilte, sei das Tier am Freitagnachmittag in eine Lebendfalle im Stadtgebiet getappt. Das ausgehungerte Tier habe dem Schweinegehacktem, das in der Falle lag, wohl nicht widerstehen können, vermuteten die Beamten. Der junge Luchs reagierte den Angaben zufolge auf die Gefangennahme mit einem kräftigen Fauchen. Die Wildkatze soll nun in der Quarantänestation des Nationalparks Harz aufgepäppelt werden, bevor sie wieder freigelassen wird.

Bewohner hatten den Luchs am Dienstag der Polizei gemeldet. Auch wenn der Luchs friedlich umherlief, sollte man den Wildkatzen nicht zu nahe kommen, hatte die Polizei gewarnt. In den vergangenen Monaten kam es häufiger zu Begegnungen mit Luchsen und vereinzelt auch zu Tierrissen. Solange ein Luchs in der Nähe unterwegs sei, sollten Haustiere besonders beaufsichtigt und Hunde an der Leine geführt werden, empfahl der Luchsexperte des Nationalparks Harz, Ole Anders.