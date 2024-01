Streit zwischen zwei Gruppen: Schüsse laut Zeugen

Delmenhorst (dpa/lni) –

Nach einer bewaffneten Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen vor einem Restaurant in Delmenhorst ermittelt die Polizei in acht Fällen wegen gefährlicher Körperverletzung. Bei dem Streit am Mittwochnachmittag sollen Zeugen zufolge auch Schüsse gefallen sein, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Polizei registrierte keine Verletzten.

Holzlatten stellten die Beamten sicher. In einem Fall leitete die Polizei ein Verfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ein. Es soll sich bei dem Verdächtigen allerdings laut Polizei um einen Unbeteiligten handeln.

Vor dem Streit vor dem Restaurant gab es zwischen den Parteien eine Schlägerei vor einer Spielhalle.

Nach Kenntnis der Polizei gehen die Auseinandersetzungen von Mittwoch auf einen Vorfall von Dienstagmittag zurück: Zwei 17-Jährige sollen von fünf Mitschülern in einem Delmenhorster Discountmarkt angegriffen und leicht verletzt worden sein. Die Polizei leitete fünf Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Angehörige der Schüler und einzelne Schüler selbst sind nach Kenntnis der Polizei an den Auseinandersetzungen am Mittwoch beteiligt gewesen.