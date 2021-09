Ein Rettungswagen fährt über die Straße. Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Wangerooge (dpa/lni) – Ein 22-Jähriger hat bei einem Streit zwischen zwei Mitarbeitern eines Restaurants auf der Nordseeinsel Wangerooge eine Stichverletzung im Oberkörper erlitten. Noch in der Nacht zum Samstag sei ein 39 Jahre alter Tatverdächtiger festgenommen worden, teilte die Polizei in Wilhelmshaven mit. Der 22-Jährige kam ins Krankenhaus. Die Hintergründe waren zunächst unklar, die Ermittlungen dauern an.

dpa-infocom, dpa:210925-99-354378/2

