Streit zwischen mehreren Männern endet mit Stichverletzung

Heide (dpa/lno) –

Zwei Gruppen sind in Heide so intensiv aneinandergeraten, dass dabei mindestens zwei Menschen verletzt worden sind. Einer von ihnen hatte sich wegen einer Stichverletzung am Oberkörper allerdings erst mehrere Stunden nach dem Angriff in einer Klinik behandeln lassen, teilte die Polizei mit.

Ersten Erkenntnissen zufolge war es am Dienstagnachmittag zwischen mehreren Männern zu der erst verbalen und schließlich körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Ein 28-Jähriger wurde dabei im Gesicht verletzt. Mehrere Beteiligte konnten unerkannt flüchten. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachtes eines versuchten Tötungsdeliktes.

Für die Ermittlungen zu dem Fall hofft die Polizei zudem auf Zeugen, die die beiden Gruppen zur Tatzeit beobachtet oder an dem Nachmittag und Abend noch anderen Orten in Heide gesehen haben.