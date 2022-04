Streit zwischen Großfamilien in Bremen

Bremen (dpa/lni) –

Eine Auseinandersetzung zwischen zwei Großfamilien hat am Freitagnachmittag einen größeren Polizeieinsatz im Umfeld einer Moschee in der Bremer Neustadt ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, wurde offenbar auch ein Messer eingesetzt. Zwei Männer mussten in Krankenhäusern behandelt werden. Nach ersten Erkenntnissen sollen 50 Menschen beteiligt gewesen sein.

Die Polizei sicherte den Bereich um die Moschee ab. Mehrere flüchtige Tatverdächtige konnten gestellt und vorläufig festgenommen werden. Weiter wurden Platzverweise erteilt und Gefährderansprachen durchgeführt, wie es hieß. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362 3888 entgegen.