Streit zweier Familien – zwei Justizwachtmeister verletzt

Osterholz-Scharmbeck (dpa/lni) –

Bei einer Auseinandersetzung zweier Familien vor dem Gebäude des Amtsgerichtes in Osterholz-Scharmbeck sind zwei Justizwachtmeister leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, trafen die Familien, deren Angehörige an einem Gerichtsverfahren beteiligt waren, in einer Verhandlungspause aufeinander. Nach einem verbalen Streit kam es zu Handgreiflichkeiten, dabei wurden auch Justizwachtmeister angegriffen. Diese versuchten die beiden Familien unter anderem durch den Einsatz von Reizgas voneinander zu trennen. Polizisten kamen dazu und sorgten dafür, dass die Gruppen getrennt blieben.

Die Beamten nahmen die Personalien der Beteiligten auf, erteilten Platzverweise und leiteten Strafverfahren gegen 14 Beschuldigte im Alter zwischen 17 und 51 Jahren ein. Danach wurde die Gerichtsverhandlung ohne Störungen fortgesetzt. Die beiden leicht verletzten Justizwachtmeister konnten ihren Dienst fortsetzen.