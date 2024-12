Streit unter Patientinnen – Frau in Psychiatrie getötet

Bremen (dpa) –

In einer psychiatrischen Einrichtung in Bremen soll an Heiligabend eine Patientin im Streit eine andere erwürgt haben. Die 41-Jährige steht unter dringendem Tatverdacht, wie die Polizei mitteilte. Beide Frauen waren Patientinnen der psychiatrischen Einrichtung im Klinikum Bremen-Ost gewesen sein. Die Verdächtige wurde festgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten die beiden Frauen mittags aus bisher nicht geklärten Gründen in einen Streit. Die Verdächtige soll die 62-Jährige dabei getötet haben. Klinikmitarbeiter versuchten noch, die ältere Frau wiederzubeleben. Die Mordkommission ermittelt.