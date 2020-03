Streit ums Klopapier endet mit Faustschlägen

Bremen (dpa/lni) – Ein Streit um Toilettenpapier hat im einem Bremer Supermarkt zu einer handfesten Auseinandersetzung geführt. Eine 41 Jahre alte Frau wollte die wegen der Corona-Krise geltende Kaufbeschränkung auf nur eine Einzelpackung nicht akzeptieren, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Kundin legte sich mit der Verkäuferin an und schubste sie. Ihr 45-jähriger Begleiter versetzte einem Kollegen der Angestellten sogar mehrere Faustschläge. Die Frau bekam Hausverbot, gegen den Mann wird wegen Körperverletzung ermittelt. Einen Zusammenhang mit der Coronavirus-Krise vermutet die Polizei auch bei einem Delikt in einer Kinderklinik in Bremen: Dort wurden 60 Flaschen mit Desinfektionsmittel von Unbekannten gestohlen.

Pressemitteilung Polizei Bremen