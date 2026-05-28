Streit um Toilette – Bahnmitarbeiter flüchtet vor Bikern

Hattorf am Harz (dpa/lni) –

Weil ihnen die Nutzung einer Toilette verwehrt worden ist, haben zwei Motorradfahrer einen Bahnmitarbeiter bei Hattorf am Harz bedroht und für die Blockade eines Bahnübergangs gesorgt. Nach Angaben der Bundespolizei sollen ihn die beiden zuvor darum gebeten haben, die mobile Toilette der Bahnmitarbeiter nutzen zu dürfen – was verweigert wurde.

Sie beschimpften demnach am Mittwoch den 24-Jährigen und drohten ihm Gewalt an, woraufhin dieser in einen Aufenthaltscontainer für Bahnarbeiter flüchtete. Der Mann hielt den Angaben zufolge mit aller Kraft die Tür zu, während die Motorradfahrer versuchten, sie einzuschlagen. Der Mitarbeiter war wegen Bauarbeiten mit der Öffnung und Schließung der Schranke betraut.

Da die Anlage nicht mehr bedient werden konnte, während sich der 24-Jährige versteckt hielt, griff ein Notfallmechanismus bei einem herannahenden Zug. Der akustische Alarm vertrieb die Motorradfahrer. Mehr als eine Stunde blieb der Übergang blockiert. Es wird wegen Nötigung, Beleidigung und Sachbeschädigung ermittelt.