Streit um Sitzplätze in überfüllter Regionalbahn

In einer Regionalbahn kam es zu Bedrohungen und Nötigungen. (Symbolbild) Soeren Stache/dpa

Lübeck (dpa/lno) –

Heiße Temperaturen, Ostseenähe und viel Urlaubsverkehr – In einer überfüllten Regionalbahn in Richtung Lübeck ist ein Streit um Sitzplätze eskaliert. So bedrohten sich einige Fahrgäste im Zug aufgrund der fehlenden Sitzmöglichkeiten gegenseitig, wie die Polizei mitteilte.

Den Angaben zufolge kam es am Sonntag zu Nötigungen und Bedrohungen gegen Leib und Leben und die körperliche Unversehrtheit. Die Bundespolizei sucht aufgrund dieses Vorfalls nun Zeuginnen und Zeugen.