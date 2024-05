Streit um Regenbogencamp: Gerichtstermin am 3. Juni

Stralsund (dpa/mv) –

Das Landgericht Stralsund befasst sich am 3. Juni mit dem Streit zwischen dem Land Mecklenburg-Vorpommern und dem langjährigen Betreiber des Strandcampingplatzes Regenbogencamp in Prerow. Den Termin für die Verhandlung vor der 6. Zivilkammer teilte das Landgericht am Dienstag mit. Im Kern geht es um die Gültigkeit des Pachtvertrages, der vom Land zum 31. Dezember 2023 gekündigt wurde. Dagegen wehrt sich die Regenbogen AG, die ihren Sitz in Schleswig-Holstein hat und den Platz seit rund 30 Jahren betreibt.

Aus Sicht des Unternehmens hat der Pachtvertrag eine Laufzeit bis 2042. Das wird vom Land bestritten. Das Verfahren betrifft eine rund 15 Hektar große Teilfläche des Platzes, auf der unter anderem Sanitärgebäude und Stromanlagen stehen. Vor dem Landgericht Rostock ist ein zweites Verfahren anhängig, bei dem es um eine weitere Teilfläche geht, auf der Wohnwagen von Dauercampern stehen. Hier hatte die landeseigene Stiftung Umwelt- und Naturschutz MV eine Räumungsklage gegen die Regenbogen AG eingereicht.