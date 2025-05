Streit um Kleidung – Jugendlicher mit Messer verletzt

Kiel (dpa/lno) –

In Kiel ist zwischen zwei Jugendlichen ein Streit um ein geliehenes Kleidungsstück eskaliert. Laut Polizei hätten sich die zwei bekannten 17-Jährigen am Montagnachmittag zufällig auf der Straße getroffen und seien in Streit über besagtes Kleidungsstück geraten. Dieser Streit soll so weit gegangen sein, dass einer der beiden Jugendlichen ein Messer zückte und sein Gegenüber damit am Oberkörper verletzte.

Die Verletzungen seien potenziell lebensgefährlich gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Nach erfolgter Operation sei der Zustand des 17-Jährigen inzwischen stabil. Der Tatverdächtige ist vom Tatort geflüchtet, die Fahndung nach ihm läuft.