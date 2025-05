Streit um Kleidung – Jugendlicher in Haft

Kiel (dpa/lno) –

Gut eine Woche nach einem gewalttätigen Streit zwischen zwei Kieler Jugendlichen um ein geliehenes Kleidungsstück hat sich ein Tatverdächtiger in Begleitung eines Anwalts gestellt. Ein Haftrichter erließ gegen den 17-Jährigen einen Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Totschlags, wie die Polizei berichtete.

Die beiden 17-Jährigen hatten sich am 12. Mai zufällig auf der Straße getroffen und gerieten dabei in Streit über das geliehene Kleidungsstück – dieser Streit soll so weit gegangen sein, dass einer der beiden Jugendlichen ein Messer zückte und sein Gegenüber damit am Oberkörper verletzte. Die Verletzungen waren potenziell lebensgefährlich, das Opfer musste operiert werden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls dauerten an.