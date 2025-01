Streit um Campingplatz – Firma macht Regenbogencamp dicht

Um den pittoresken Dünen-Campingplatz in Prerow an der Ostsee wird vor Gericht und außerhalb heftig gestritten. (Archivbild) Jens Büttner/dpa

Prerow (dpa) –

Im Streit um den als Regenbogencamp bekannten Dünen-Campingplatz in Prerow schließt der langjährige Betreiber nun den Platz. «Diese Schritte fallen uns sehr schwer», schreibt die Regenbogen AG mit Sitz in Schleswig-Holstein in einer Mitteilung an die Dauercamper. «Auf der aktuellen Basis ist ein Betrieb schlicht nicht mehr möglich.» Demnach sollen im Laufe der Woche etwa Sanitäranlagen geschlossen, Wasser sowie Strom abgestellt, Müllentsorgung und Verkehrssicherung eingestellt und die Beleuchtung abgestellt werden. Zuvor hat die «Ostsee-Zeitung» berichtet.

Die Regenbogen AG ist seit 30 Jahren auf dem Dünen-Campingplatz als Betreiberin aktiv. Das Land kündigte den Pachtvertrag zum 31. Dezember 2023. Ein neuer Pächter wurde in einem Auswahlverfahren bestimmt. Der Streit wurde Gegenstand mehrerer Gerichtsverfahren. Zuletzt hatte das Land die Räumung einer Teilfläche des Dünen-Campingplatzes in Prerow angekündigt und damit auf ein entsprechendes Urteil des Landgerichtes Rostock vom Oktober 2024 zurückgegriffen. Auf der zur landeseigene Stiftung Umwelt und Naturschutz MV (StUN MV) gehörenden Teilfläche solle der Betrieb durch das Hamburger Unternehmen Camper´s Friend übernommen werden, hieß es.

Campingplatz bis zur Räumung geschlossen

Die Regenbogen AG schrieb nun, Parkplätze würden geschlossen und die Schrankenkarten deaktiviert. Der Campingplatz bleibe bis zur Räumung geschlossen. «Ihre Wohnwagen können selbstverständlich bis zur von der Stiftung geplanten Räumung stehen bleiben, ohne dass Ihnen dadurch unserseits zusätzliche Kosten entstehen.» Das Unternehmen hatte nach eigenen Angaben noch auf einen Campingbetrieb in der Saison 2025 gehofft.

Wie eine Unternehmenssprecherin erklärte, werden die von der Räumung betroffenen Strand- und Dünenflächen vor allem von Dauercampern genutzt. Anderer touristischer Campingbetrieb finde aktuell ohnehin nicht statt. Ob dieser später auf einer anderen Waldfläche wieder stattfinden könne, müsse sich zeigen.